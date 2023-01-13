За два дня до смерти он ушел из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Екатеринбурга напился до смерти за несколько часов до Нового года. Как стало известно «КП-Екатеринбург», днем 31 декабря жители многоэтажки на улице Сыромолотова заметили на лестнице мужчину без признаков жизни. Установить личность удалось быстро – им оказался ранее судимый за торговлю наркотиками и разбой 49-летний Дмитрий С. Предварительной причиной смерти посчитали отравление алкоголем.

- Дмитрий проживал с женой и ребенком на Сиреневом бульваре. 17 декабря отметил День рождения и ушел в запой. 29 числа ушел из дома, больше с женой на связь не выходил. При нем была пластиковая бутылка со спиртосодержащейся жидкостью и шкалик, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

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