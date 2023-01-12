В Екатеринбурге из-за непогоды закрыли ледовый городок на площади 1905 года

Городок закрыли на техническое обслуживание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 января из-за непогоды в администрации города приняли решение закрыть ледовый городок на площади 1905 года. К радости горожан, это временная мера.

- Ледовый городок на площади 1905 года закрыт на техническое обслуживание, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Открыть ледовый городок планируют в 10:00 в пятницу, 13 января. С этого дня он будет работать в обычном режиме.

Напомним, недавно работу ледового городка на площади 1905 года продлили до 22 января. Ранее планировалось, что главная новогодняя площадка города будет принимать гостей только до 15 числа.

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