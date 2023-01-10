А бывало, и до марта катались: какие Ледовые городки Екатеринбурга продержались дольше всего

Так, 4 февраля, проходил снос городка в 2014 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в это воскресенье, 15 января, Ледовый городок на площади 1905 года должны были начать сносить. Но во вторник глава Екатеринбурга Алексей Орлов продлил его работу еще на неделю – до 22 января.

- За праздники, несмотря на морозы, ледовый городок на площади 1905 года посетило около 400 тысяч человек. И, судя по обращениям жителей в Администрацию города, интерес к нему у горожан продолжает сохраняться, - сказал мэр Алексей Орлов. - В то же время низкие температуры увеличили срок жизни ледовых скульптур. Поэтому мы приняли решение: ледовый городок будет работать на неделю дольше запланированного.

Между тем 22 января это не рекорд. В иные годы Ледовый городок на площади 1905 года стоял чуть ли не до весны. «Комсомольская правда» решила вспомнить, все городки-долгожители за последние 15 лет.

Из-за февральского потепления в 2013 году Эйфелева башня угрожающе накренилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ УГРОЖАЮЩЕ НАКРЕНИЛАСЬ

Говорить о том, что городок раньше всегда работал значительно дольше, чем сейчас, не совсем правильно. Тут многое от погоды зависело. Например, в 2008 году городок закрылся уже 3 февраля. Немного дольше он простоял в следующем 2009-м году. Последний раз прокатиться на горках можно было 8 февраля. А завершилось все праздничным фейерверком. И хотя в те дни столбики термометров в городе показывали порой -30 градусов, метеорологи прогнозировали резкое потепление, поэтому городок было решено сносить.

Какие ледовые городки Екатеринбурга продержались дольше всего Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В следующем 2010 году ситуация была другой. В начале февраля горожане завалили мэрию письмами с просьбой не спешить со сносом ледового городка. А все из-за сильных январских морозов. Люди из дома почти не выходили, и городок многие посетить не успели. Изначально сносить его хотели уже 14 февраля, но после просьб жителей города демонтаж перенесли на 1 марта.

Кстати, интересно, что традиционный фестиваль скалолазания «Ледовый штурм», который обычно проводился в финальный день работы городка, переносить не стали. Как планировали в середине февраля его, так и провели. Участники просто пообещали, что карабкаться по стенам они будут аккуратно, чтобы не искрошить в труху ледовую красоту.

В 2011 году городок простоял до 15 февраля. А в 2012 году в Ледовом городке жители Екатеринбурга встретили Масленицу. На календаре было 26 февраля, а городок все стоял. Демонтаж елки и горок после этого не начинался еще неделю. Лишь к 3 марта строители принялись разбирать городок. К тому моменту в нем побывал миллион посетителей.

Ледовый городок 2013-2014 встречал гостей символами Олимпиады в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2013 году ледовый городок в Екатеринбурге решили сломать досрочно. Правда, это «досрочно» случилось… 24 февраля. Причиной тому было потепление, пришедшее в Екатеринбург. Горки и ледовые скульптуры начали таять.

- Прозрачные фигуры стали белесыми, с ажурных конструкций закапало, они опасно истончились. Красивые решетки каслинского павильона исчезли, снежные горки превратились в фанерные, - писали корреспонденты «КП-Екатеринбург» в 2013-м. - Многотонные глыбы стен пытаются завалиться, а Эйфелева башня угрожающе накренилась. Правда, детишки продолжают увлеченно кататься с горок, спуски с которых заканчиваются брусчаткой.

А такие горы можно было увидеть в городке 2017 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ведь изначально городок должен был простоять до самого конца февраля. Власти города даже «бились» за его спасение до последнего – пытались накрыть ледяные скульптуры белым полотном, чтобы оно отражало солнечные лучи. Не помогло.

В 2018 году площадь 1905 года начали расчищать под парковку уже 21 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОШЛИ НА ВСТРЕЧУ АВТОМОБИЛИСТАМ

В 2014 году городок простоял до 2 февраля, а в 2015 году его закрыли раньше. Торжественная церемония завершения его работы прошла 19 января, хотя планировалось, что он постоит еще и в феврале.

- Причин для столь раннего закрытия городка две, - рассказывали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Во-первых, установилась теплая погода. Городок начал темнеть и таяться и стал небезопасным для людей. Во-вторых, мы учли обращения автомобилистов, которые просили вернуть им парковку на площади 1905 года.

Ледовый городок 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем 2016 году городок простоял не сильно дольше. И уже 25 января его начали сносить. Уже 1 февраля на его месте заработала автомобильная парковка. В 2017 году последним днем работы стало 23 января, а в 2018 году площадь 1905 года начали расчищать под парковку уже 21 января.

В начале 2020 года было аномально тепло. Из-за этого 17 января обрушилась часть ледяной стены. Но городок после этого закрыли лишь на три дня. Уже 20 числа его вновь открыли, после того, как МЧС и строители обследовали городок. Правда, чтобы избежать новых инцидентов, перед открытием у ледовых фигур спилили все верхушки, а вокруг некоторых поставили металлические ограждения. Церемония же закрытия прошла 26 января.

Последний допандемийный городок 2019-2020 Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в 2021 году городок решили закрыть раньше. Последним днем работы стало 17 января. Учитывая, что из-за пандемии в нем не было ни горок, ни аттракционов, дети из-за раннего закрытия расстроились не сильно.

Ну а год назад ледовый городок начали сносить 31 января. Перед демонтажем художники из 14 стран разрисовали ограды городка героями русских народных сказок и провели соревнования «Ледовый штурм» - по взятию объектов на скорость.

Под конец 2020 года из-за пандемии Ледовый городок был скорее символическим. Елку поставили. Ледяные стены сделали. Горок и аттракционов нет Фото: Алексей БУЛАТОВ