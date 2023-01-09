Работу главного ледового городка Екатеринбурга продлили до 22 января

Пространство будет открыто для посетителей с 10:00 до 22:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу ледового городка, который находится на главной площади Екатеринбурга, продлили до 22 января. Ранее планировалось, что локация будет принимать гостей только до 15 числа.

- У нас отличные новости для тех, кто не успел побывать на главной елке из-за морозов. Центральный ледовый городок проработает на неделю дольше, чем было запланировано, – до 22 января, - сообщили в Управлении культуры администрации Екатеринбурга.

Пространство будет открыто для посетителей с 10:00 до 22:00. Напомним, его торжественное открытие прошло 30 декабря 2022 года, в этот раз его тема посвящена 300-летию уральской столицы.

Ледовые скульптуры выполнены в стиле сказов Бажова и произведений Мамина-Сибиряка. Здесь лесные звери, сверкающие кристаллы и легендарный каменный цветок.