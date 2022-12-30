Ледовый городок будет открыт до 15 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Площади 1905 года открылся ледовый городок 2023. В этом году его тема посвящена 300-летию города. Праздничная площадка будет радовать горожан и гостей уральской столицы до 15 января.

Раз, два, три - елочка гори! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогоднюю ночь ледовый городок будет работать с 10:00 до 03:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовые скульптуры выполнены в стиле сказов Бажова и произведений Мамина-Сибиряка. Здесь лесные звери, сверкающие кристаллы и легендарный каменный цветок. В центре городка стоит живая елка с шатром гирлянд, украшенная в советском стиле. Рядом – ледяная крепость, внутри которой можно покататься на детских горках. Сбоку от елки также стоит горка повыше.

Большая горка и аттракционы в ледовом городке платные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внутри ледяной крепости много бесплатных детских горок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детям здесь точно будет весело Фото: Алексей БУЛАТОВ

На традиционной ярмарке продают горячие напитки, сладкие леденцы, пряники, выпечку, а также сувениры и ледянки.

Каждый день в течение новогодних каникул на сцене возле елки будет проходить представление, рассказывающее об истории нашего города. Его можно будет посмотреть два раза в день, после 14:00 и до 17:00.

На ярмарке продаются сувениры, ледянки, а также горячие напитки и сладости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничные представления проходят два раза в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

График работы ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге 2023

- с 31 декабря до 1 января и с 6 до 7 января праздничную площадку можно будет посетить с 10:00 до 03:00.

- с 1 до 5 января и с 7 по 8 января городок будет открыт с 10:00 до 23:00.

- после праздников, с 9 января, городок будет работать с 10:00 до 22:00.

В этом году действительно есть где сделать красивые кадры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге 2023: цены

Вход в ледовый городок свободный. Однако, чтобы скатиться с большой горки или покататься на аттракционах, необходимо приобрести билет в кассах неподалеку от зоны с каруселями.

Цены на горку и аттракционы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ярмарке цены на напитки и выпечку составляют от 50 до 300 рублей. Ледянки можно приобрести от 200 до 600 рублей. Сувениры - примерно в той же ценовой категории.

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