В полиции Екатеринбурга рассказали, как будет осуществляться безопасность в ледовом городке

В полиции напомнили, что скопление людей в ледовом городке всегда может стать поводом для преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Екатеринбурга рассказали, как будет обеспечиваться безопасность на территории ледового городка на площади 1905 года. Известно, что сотрудники будут патрулировать этот район круглосуточно: они будут осуществлять пропускной режим и следить за порядком.

- Кстати, в районе улицы Ельцина находится опорный пункт полиции. В случае возникновения каких-либо инцидентов на территории городка, можно обратиться именно туда, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД России по уральской столице.

Также в полиции напомнили, что скопление людей в ледовом городке всегда может стать поводом для преступлений, в частности, для карманников, которые обворовывают местных жителей и гостей Екатеринбурга.

Кроме того родителям посоветовали внимательнее следить за своими детьми, чтобы они не терялись и не получали травмы в канун и во время праздников.