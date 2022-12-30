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Екатеринбург
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30 декабря 2022 13:36

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года

В Екатеринбурге открылся ледовый городок 2023 года