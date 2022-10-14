Дадут ли отсрочку многодетному отцу, если старший ребенок учится в вузе

Депутату поступали звонки из семей, оказавшихся в такой ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отсрочку от мобилизации могут дать отцам троих детей, у которых старший ребенок учится в университете. Сейчас этот вариант рассматривается в Госдуме. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] рассказала депутат Госдумы Жанна Рябцева.

- У меня были звонки из семей, в которых не получали повесток, но у которых трое детей, и третий ребенок учится на первом курсе института. Мы эту тему уже обсуждали в Госдуме, это тема действительно очень важная. Дети все равно должны закончить образование, я надеюсь, что мы это в ближайшее время решим, - отмечает Жанна Рябцева.

В настоящий момент отсрочку от мобилизации могут получить только служащие, у которых на иждивении четверо несовершеннолетних детей. Однако омбудсмен по региону Татьяна Мерзлякова с самого начала объявления частичной мобилизация просила военкоматы не призывать многодетных отцов, а также несколько членов одной семьи.

При этом, на Урале встречались случаи, когда многодетные отцы решались пойти добровольцем. Так, отсрочки для служащего добились сразу три жены: две бывших и одна нынешняя, так как от всех у мобилизованного есть дети. Но мужчина принял решение отправиться служить.