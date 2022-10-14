В Свердловской области отсрочки для многодетного отца добивались сразу три жены

У военнослужащего в запасе имеется четверо детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованного из Свердловской области пытались освободить от службы сразу три жены – нынешняя и две бывших. У военнослужащего в запасе имеется четверо детей – все от разных жен. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] рассказала депутат Госдумы Жанна Рябцева.

- Был момент: у мужчины четверо детей, от трех жен. От третьей жены есть один ребенок. Он об этом не сказал, он разве забыл про остальных детей? Конечно, не забыл, ведь он каждому ребенку помогает. Ну не сказал, и не сказал. Потом в военкомат обратились все три жены. Это реальная история, произошедшая в Свердловской области, - рассказала депутат Госдумы Жанна Рябцева.

В итоге многодетного отца все же мобилизовали. По словам Жанны Рябцевой, в военкомате мужчине разрешили получить отсрочку от службы, однако он принял решение отправиться на службу добровольцем.

Помимо него, в Свердловской области проходить службу в зоне СВО вызвалось много добровольцев. Такой вывод депутат сделала судя из большого количества звонков ей лично от желающих стать добровольцем, которым отказывали.

По ее словам, таких звонков поступало во много раз больше, чем звонков из семей, в которых людей призвали по ошибке. Возможно, в этом помогла горячая линия, которая отрабатывала запросы об ошибках в военкоматах в круглосуточном режиме.

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