Фото: Telegram-канал Максима Иванова

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о быте мобилизованных в Елани. По его словам, военнослужащие наладили условия для проживания и распределили должности, в некоторых местах даже высадили елки.

- Питание - отдельная тема. Один боец показал мне мощный кулак со словами: «Вот такие куски мяса кладут». Началась активная учеба: полевые стрельбы, метание гранат, маскировка, окапывание, тактика боя. Все при деле, - написал Максим Иванов.

Фото: Telegram-канал Максима Иванова

Парламентарий рассказал, что мобилизованные с нетерпением ждут отправки в зону спецоперации. При этом некоторые даже расстроились, что не попадут на линию соприкосновения.

- Ключевая задача большинства - охрана инфраструктурных объектов и блокпостов. Договорились, что когда я с гуманитарным грузом в очередной раз поеду в зону СВО, мы обязательно встретимся, - добавил Иванов.