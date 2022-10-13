В Екатеринбурге задержали диверсанта, планировавшего взорвать склад с боеприпасами и вступить в ВСУ

Жителя столицы Урала курировал представитель СБУ. Фото: источник

Бойцы ФСБ 12 октября задержали 44-летнего Сергея Идрисова из Екатеринбурга, который планировал взорвать склад с боеприпасами Минобороны России. Он также хотел уехать на Украину, чтобы вступить в ряды одного неонацистского формирования в составе ВСУ. К этому его подтолкнул один из роликов на YouTube. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных кругах.

На YouTube-канале была размещена ссылка на чат в Telegram. Идрисов написал туда о своем желании. Ему ответил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) по имени Александр, который убедил екатеринбуржца, что тот будет полезнее, если совершит диверсию.

- СБУшник предложил устроить за денежное вознаграждение диверсию в отношении склада МО РФ, на котором хранились боеприпасы. Сам анархист предложил вывести из строя железнодорожные рельсы и тем самым остановить снабжение СВО, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Переписку екатеринбуржца и сотрудника СБУ отслеживала ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам источника, представитель СБУ прислал уральцу инструкции, как сделать зажигательные и взрывные устройства. Деньги Идрисову пообещали перевести после выполнения задания и предоставления отчета.

Переписку екатеринбуржца и сотрудника СБУ отслеживала ФСБ. Источник рассказал, что после задержания Идрисов заявил, что боялся заявить силовикам о переписке с представителем СБУ.

- Отказ Сергея от совершения преступлений на этот раз помог ему выйти сухим из воды, но, конечно, остаться «на карандаше» у силовиков, - добавил источник.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области «КП-Екатеринбург» задержание диверсанта подтвердили. Однако подробности раскрывать не стали.

- В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 «О федеральной службе безопасности», информация о тактике и методах работы ФСБ России относится к сведениям, составляющим государственную тайну, - прокомментировали в ведомстве.