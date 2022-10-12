В Елани скончался мужчина 1989 года рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еланском гарнизоне скончался мобилизованный. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. По словам парламентария, мужчине 1989 года рождения стало плохо. Резервист обратился в медицинскую часть, но там его состояние ухудшилось.

- Мы были там накануне. Мобилизованный пожаловался на здоровье. Обратился в медпункт, а там стало еще хуже. Начали проводить реанимационные мероприятия. Четыре раза запускали сердце, но, к сожалению, спасти не удалось, - рассказал в разговоре «КП-Екатеринбург» Максим Иванов.

Ранее журналисты «Комсомолки» подробно рассказывали о жизни мобилизованных в Еланском гарнизоне. Напомним, что 8 октября в 32-м военном городке в Екатеринбурге скончался мобилизованный из Снежинска. Максиму Родионову было 27 лет.

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