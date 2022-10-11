В 32-м военном городке Екатеринбурга умер мобилизованный

Администрация Снежинска окажет помощь семье погибшего. Фото: страница мобилизованного «ВКонтакте»

В 32-м военном городке Екатеринбурга скончался мобилизованный из Снежинска. Информацию об этом подтвердил мэр города Челябинской области Андрей Пульников. Пока лишь известно, что резервист ушел из жизни 8 октября.

- Пока нет информации от следственных органов, комментировать не чего. Семье в любом случае будет оказана помощь, - ответил градоначальник закрытого города в ответ на вопрос корреспондента «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе Центрального военного округа воздержались от комментариев.

Ранее мы рассказывали о том, в каких условиях содержатся мобилизованные в Еланском гарнизоне. Накануне там побывал депутат Госдумы Максим Иванов.

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