Свердловский омбудсмен просит не призывать на службу членов одной семьи

Омбудсмен по региону считает, что к моменту второй отправки ситуация прояснится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В военкоматах Свердловской области рассматривают возможность исключить призыв мобилизованных из одной семьи. По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, с комиссариатами в регионе с самого начала частичной мобилизации стараются договориться, чтобы на службу не отправлялись все члены семьи.

- Мы с самого начала просили военкоматы не призывать из семей несколько человек, например, отца и сына. Я думаю, что к моменту отправки второго этапа эта ситуация прояснится, - уточнила Татьяна Мерзлякова.

Кроме того, со службы вернулись около 200 мобилизованных по ошибке. Как заявляет омбудсмен, если удается вернуть из 32-го военного городка, из Елани, где находятся мобилизованные, это хорошо. Но очень многие уехали сразу же за территорию, которая считается мирной.