В Свердловской области больше 200 ошибочно мобилизованных вернулись домой

Часть мобилизованных вернулись домой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области больше 200 граждан, мобилизованных по ошибке, вернулись домой. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92.3 fm) рассказала уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова.

- Очень много людей мы вернули, думаю, что сейчас уже за 200 человек, - говорит омбудсмен. - Мы действительно включились, чтобы было сделано все возможное, чтобы ошибочно мобилизованных было как можно меньше. Конечно, они есть, потому что очень многие люди не вносили в учетные карточки военкоматов данные об изменениях. Если, не дай Бог, у человека умерла супруга, и он воспитывает детей в одиночку, или, наоборот, радостное событие – родился четвертый ребенок, если вы получили инвалидность, если у вас появилась новая степень гепатита и вы об этом не сообщили военному комиссару, обязательно придите туда и внесите изменения в учетную запись. Потому что, когда идет мобилизация, иногда некогда людям запрашивать эти документы, искать новые данные.

По ее словам, если удается вернуть из 32-го военного городка, из Елани, где находятся мобилизованные, это хорошо. Но очень многие уехали сразу же за территорию, которая считается мирной.

- Очень тяжело оттуда возвращать людей, - констатирует Татьяна Мерзлякова. - Во всех военкоматах есть по одному человеку, если он видит, что нет справок, то он просто отправляет человека служить. Изредка все-таки возвращают, дают возможность вернуться.

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