Декан факультета журналистики УрФУ покинул свой пост

В 2020 году нового декана представил ректор Виктор Кокшаров. Фото: пресс-служба УрФУ

Декан факультета журналистики Уральского федерального университета Владимир Волкоморов покинул свой пост по собственному желанию. Известно, что он работал в дирекции факультета с февраля 2020 года, на этой должности он сменил легендарного Бориса Лозовского.

- Да, я действительно покинул эту должность по собственному желанию, - заявил Владимир Волкоморов в разговоре с «КП-Екатеринбург».

В университете Владимир Волкоморов был доцентом кафедры периодической печати и сетевых изданий. Кто займет его место, пока неизвестно. Напомним, что предыдущий декан журфака Борис Лозовский занимал эту должность более 30 лет. Недавно он стал почетным гражданином Свердловской области.