2019-11-13T07:52:33+03:00
Общество

Легендарный декан журфака УрФУ в Екатеринбурге уходит с поста

Борис Лозовский вырастил не одно поколение нынешних журналистов
Мария Трапезникова
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Лозовский регулярно приходил на подготовительные курсы и выступал перед будущими студентами-журналистами. Фото: сообщество "Подготовительные курсы журфака УрФУ"Лозовский регулярно приходил на подготовительные курсы и выступал перед будущими студентами-журналистами. Фото: сообщество "Подготовительные курсы журфака УрФУ"
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Директор департамента «Факультет журналистики» Борис Лозовский в скором времени покинет пост декана. За 34 года работы (занимал должность с 1985 года) он сумел вырастить не одно поколение журналистов.

О том, что декан собирается в отставку, «Комсомолке» рассказал источник в университете, а вот в пресс-службе пока информацию официально подтверждать не собираются. О том, что Лозовский окончательно покидает журфак, речи нет.

Кто займет его место, тоже пока не разглашается.

Борис Лозовский является лауреатом премии правительства России в области печатных СМИ 2007 года, а в 2016 году он получил высшую награду Союза Журналистов России «Золотое перо России» в номинации «Легенда российской журналистики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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