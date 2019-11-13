Легендарный декан журфака УрФУ в Екатеринбурге уходит с поста
Директор департамента «Факультет журналистики» Борис Лозовский в скором времени покинет пост декана. За 34 года работы (занимал должность с 1985 года) он сумел вырастить не одно поколение журналистов.
О том, что декан собирается в отставку, «Комсомолке» рассказал источник в университете, а вот в пресс-службе пока информацию официально подтверждать не собираются. О том, что Лозовский окончательно покидает журфак, речи нет.
Кто займет его место, тоже пока не разглашается.
Борис Лозовский является лауреатом премии правительства России в области печатных СМИ 2007 года, а в 2016 году он получил высшую награду Союза Журналистов России «Золотое перо России» в номинации «Легенда российской журналистики».
ИСТОЧНИК KP.RU