В УрФУ официально представили нового декана журфака
Им стал доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ Владимир Волкоморов
Нового декана представил ректор Виктор Кокшаров. Фото: пресс-служба УрФУ
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28 февраля в Уральском федеральном университете объявили имя нового декана журфака. Им стал доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ Владимир Волкоморов.
- Работы будет много, но с поддержкой и активным участием преподавателей все сделаем и справимся со всеми задачами, - приводит слова нового декана пресс-служба УрФУ.
Напомним, что предыдущий декан журфака Борис Лозовский занимал эту должность более 30 лет. Недавно он стал почетным гражданином Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU