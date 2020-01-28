2020-01-28T15:48:08+03:00
Общество

В УрФУ официально представили нового декана журфака

Им стал доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ Владимир Волкоморов
Евгений Стоянов
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Нового декана представил ректор Виктор Кокшаров. Фото: пресс-служба УрФУНового декана представил ректор Виктор Кокшаров. Фото: пресс-служба УрФУ
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28 февраля в Уральском федеральном университете объявили имя нового декана журфака. Им стал доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ Владимир Волкоморов.

- Работы будет много, но с поддержкой и активным участием преподавателей все сделаем и справимся со всеми задачами, - приводит слова нового декана пресс-служба УрФУ.

Напомним, что предыдущий декан журфака Борис Лозовский занимал эту должность более 30 лет. Недавно он стал почетным гражданином Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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