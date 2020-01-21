Легендарный декан журфака УрФУ стал почетным гражданином Свердловской области
Глава региона Евгений Куйвашев присвоил звание почетного гражданина Свердловской области Борису Лозовскому, который много лет занимал пост декана журфака УрФУ.
- Почетное звание присвоено профессору кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ за выдающиеся достижения в сфере социально-культурного развития Свердловской области, - уточнили в департаменте информационной политики региона.
Борис Лозовский работает на факультете журналистики с 1975 года. Должность декана он занимает более 30 лет. Лозовский является автором ряда курсов лекций и учебных пособий, среди них – «Журналистское воздействие на молодежь», «Четвертая власть» и общество: на тернистом пути к согласию», «Журналистика: профессиональные стандарты» и другие.
За время работы Лозовского в качестве декана с журфака выпустилось больше пяти тысяч выпускников.
ИСТОЧНИК KP.RU