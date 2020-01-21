2020-01-21T16:47:42+03:00
Общество

Легендарный декан журфака УрФУ стал почетным гражданином Свердловской области

Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев
Евгений Стоянов
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Лозовский занимал пост более 30 лет. Фото: Борис Лозовский. FaceebokЛозовский занимал пост более 30 лет. Фото: Борис Лозовский. Faceebok
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Глава региона Евгений Куйвашев присвоил звание почетного гражданина Свердловской области Борису Лозовскому, который много лет занимал пост декана журфака УрФУ.

- Почетное звание присвоено профессору кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ за выдающиеся достижения в сфере социально-культурного развития Свердловской области, - уточнили в департаменте информационной политики региона.

Борис Лозовский работает на факультете журналистики с 1975 года. Должность декана он занимает более 30 лет. Лозовский является автором ряда курсов лекций и учебных пособий, среди них – «Журналистское воздействие на молодежь», «Четвертая власть» и общество: на тернистом пути к согласию», «Журналистика: профессиональные стандарты» и другие.

За время работы Лозовского в качестве декана с журфака выпустилось больше пяти тысяч выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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