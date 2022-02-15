В ближайшие дни запустят новое колесо обозрения в парке Маяковского

Орлов отметил, что процесс идет активно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ближайшие дни откроют обновленный аттракцион в парке Маяковского. 35-метровое колесо обозрения с обогреваемыми кабинками уже скоро примет первых посетителей. Об этом сообщает сайт мэрии со ссылкой на слова главы города Алексея Орлова.

- Также на завершающей стадии находится проект реконструкции летнего театра эстрады, который после капитального ремонта превратится в концертную площадку с современным музыкальным и световым оборудованием, - говорится в сообщении.

Мэр сегодня, 15 февраля, оценил ход работ в парке Маяковского. Здесь по задумке должны создать спортивный кластер, летний театр, детские площадки и другое. Орлов отметил, что процесс идет активно. Он заявил, что к 300-летию Екатеринбурга ЦПКиО будет обновлен.

В 2021 году в парке Маяковского говорили, что откроют аттракцион в июле-августе. Затем дату перенесли на сентябрь. В ноябре прошлого года звучали сроки с 15 по 25 декабря. В это время колесо должно было проходить техническое освидетельствование. Директор парка имени Маяковского Павел Зубакин заявлял, что аттракцион скорее всего откроют до конца 2021 года.