Колесо обозрения в парке Маяковского запустят с 15 по 25 декабря

В Гордуме обсудили будущее парка Маяковского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского назвали новую дату, когда может начать работу новое колесо обозрения. Это конец декабря - период с 15 по 25 число.

- Объект готов на 100%. Не хватает установки посадочной площадки, - сказал Павел Зубакин, директор ЦПКиО им. Маяковского. - Все кабинки уже на колесе. До конца декабря скорее всего запустим. С 15 по 25 декабря оно будет проходить техническое освидетельствование.

Изначально колесо обозрения хотели открыть еще в середине лета, однако сроки не раз переносились.

- Производитель, к сожалению, по своим причинам из-за возросших цен на материалы сорвал этапы производства, - отметил Павел Зубакин. - Из-за этого случилась задержка. Были сложности с транспортировкой. Есть ответственность у партнера за срыв сроков. Это цифра больше 2 миллионов рублей. Контрактом предусмотрены штрафные санкции за срыв сроков поставки оборудования.