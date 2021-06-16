Как изменится ЦПКиО им. Маяковского: рассказывает новый директор Павел Зубакин

Чуть больше двух недель назад Павел Зубакин стал новым директором ЦПКиО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце мая в парке Маяковского сменился директор. Вместо Екатерины Кейльман, которая возглавила ЦПКиО в декабре 2019 года, этот пост занял Павел Зубакин. Ранее он работал в парке ее заместителем по общим вопросам. Сегодня, 16 июня, он впервые встретился с журналистами, чтобы рассказать, как изменится парк при новом руководстве. Публикуем избранные ответы нового директора ЦПКиО по ключевым вопросам.

О СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА

- У нас не было никакого «праймериз» в коллективе на этот счет, - говорит Павел Зубакин. - Решение о назначении нового директора принималось нашим учредителем, администрацией города Екатеринбурга. Вся наша команда очень рада, что решение было именно таким. Решение о назначении меня директором парка не было тем событием, которое ожидал я и команда. Мы не готовились к такому варианту развития событий.

Площадь у входа полностью освободили от аттракционов. Теперь это площадка для прогулок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОМАНДЕ ПАРКА

- У нас вся команда (работавшая еще при Екатерине Кейльман, - Прим. Ред.) осталась в парке. Думаю, что если и будут изменения, то точечные. Никаких кадровых революций. Мы находимся в постоянной ритмичной работе. В этом плане ничего не изменилось. Находимся в постоянном рабочем ритме.

О ПРЕДЫДУЩЕМ ДИРЕКТОРЕ

- Меня всегда восхищало в моей соратнице (Екатерине Кейльман, - Прим. Ред.) стремление к тому, чтобы «построить к утру дворец». Это замечательное качество у любого человека – видеть цель и идти к ней наиболее быстрыми шагами. Мы созваниваемся, конечно. Мы сохранили теплые отношения. И я рад, что имею возможность посоветоваться со своим соратником и спросить ее мнения по тем или иным вопросам.

Пельменную у входа заменил новый ресторан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ГЛАВНУЮ АРКУ НА ВХОДЕ В ПАРК

- Мы хотим обновить ее, вернуть прежний вид. Пока в некоторых местах у нее обшарпанная штукатурка. Сейчас арка проходит государственную экспертизу, чтобы понять стоимость восстановительных работ. Думаю, примем решение в этом году, будем ли ее восстанавливать и каким способом, и в каком виде.

ПРО ПЛОЩАДЬ У ВХОДА

- По концепции голландского архитектурного бюро SVESMI на площади у входа не будет ничего. Как вы помните, всего полтора года назад здесь было много различных аттракционов, вроде бассейна с лодочками, а еще пельменная и огромное количество батутов. Сейчас здесь ничего не мешает посетителю пройти к главной аллее, а по ней прямо до главного фонтана. А вместо пельменной один из известных рестораторов города открыл новый ресторан.

Новые постройки в парке выдержаны в единой стилистике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЦВЕТНИК НА ГЛАВНОЙ АЛЛЕЕ

- В парке Маяковского традиционно использовались цветы однолетники. В этом году мы решили использовать многолетние растения. Цветник будет площадью 600 квадратных метров. Мы используем разные по высоте растения. Будет очень красиво. Растения заказаны. Сейчас они растут в питомниках. В этом месяце высадим. Проект поддержал один из меценатов. Пока не называем его имя.

ПРО ТЕПЛИЦУ, ОСВОБОДИВШУЮСЯ ОТ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

- В ней будет общественный огород на 40 грядок. Это будет бесплатно. Любой желающий сможет там круглогодично выращивать плоды и растения, не запрещенные законом. Если желающих будет много, то займут грядки те, кто первым изъявит желание. Мы это анонсируем. Единственное пожелание к тем, кто захочет использовать пространство – ухаживать за грядками и соблюдать закон.

Экстремальные аттракционы сейчас демонтируют и переносят на верхнее поле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЗАМЕНУ «ОБШАРПАННЫХ» ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ

- Будем решать вопросы по мере поступления. Обязательно проинспектируем всю инфраструктуру на предмет изношенности. И будем принимать решение в соответствии с нашими бюджетами.

ПРО ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

- Это тонкий вопрос. Мы раздумывали о появлении в парке полноценной собачьей площадки. Хотя есть такое движение, которое считает, что в парке нельзя гулять с собаками, потому что они не контролируемые и после них остаются следы. Но мы искренне убеждены в том, что это место должно быть обширно и равноудалено от всех, чтобы можно было погулять с собакой, потренироваться с ней. Мы работаем над этим вопросом. В ближайшее время, когда появятся первые эскизы, покажем их.

С некоторыми владельцами экстремальных аттракционов парк не стал продлевать договор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ГАЗОНЫ

- Одна из проблем парка – количество асфальта. Мы пытаемся закрывать асфальтированные участки. В одном из мест, где раньше стоял батут, засыпали образовавшуюся «проплешину» грунтом. Будем засеивать здесь газон.

В руководстве парка особенно отмечают, что они полностью пересмотрели работу с заведениями общепита, благодаря чему в ЦПКиО появились новые заведения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

- Они переезжают на верхнее поле. Центрифуга уже находится там. Еще часть аттракционов разбирают. Экстремальный аттракцион Марс, который вращается вокруг своей оси на 360 градусов, тоже переезжает на фанзону и скоро будет радовать наших посетителей своей работой. К сожалению, не все экстремальные аттракционы покидают свое место. Мы находимся в судебном процессе с одним из наших агентов, с которым закончился договор. Речь идет об аттракционах Торнадо, Катапульта, которая в прошлом году стала печально известна, когда на ней в День города застряли наши посетители. Также речь идет о башне свободного падения, которая находится в непосредственной близости от колеса обозрения. С этим партнером закончился договор, мы его не продлили. Находимся в судебном процессе, чтобы эти аттракционы покинули нашу территорию.

Раньше каждое лето в парке высаживали однолетние цветы. Теперь их решили заменить многолетними. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

- Старого колеса уже нет. Оно демонтировано. Новое появится на историческом месте уже в этом сезоне. Монтаж начнется в этом месяце. Ориентировочный срок запуска – июль-август. Высотой новое колесо будет на 10 метров выше предыдущего. В контексте его появления в зоне вокруг него будет проведено масштабное благоустройство. Будет классно.

Маленький зоопарк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

- Она появится в этом году. Запустим в эксплуатацию в третьем квартале. Замечательная локация на 600 квадратных метров. Полная инклюзия. Сделана будет таким образом, чтобы все детки могли ее посещать, в том числе и с ограниченными возможностями.

Эскиз инклюзивной детской площадки, на которой смогут играть даже дети с ограниченными возможностями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ТОПОЛЯ

- Идеи избавиться от тополей у нас нет. Во-первых, мы не можем этого сделать по закону – у нас особо охраняемая природная территория. Мы, конечно же, в связи с пожароопасной ситуацией предпринимаем профилактические меры – проводим проливку тропинок, покрытых пухом. Наш лесной массив достаточно большой – 80 гектар. Мы не всегда успеваем проливать постоянно. Пух быстро высыхает. И мы находимся в режиме постоянного контроля локальных возгораний. Надеемся очень на дождь. Мечтаем о дожде.

Фуд-корт в парке привели к единообразию. Теперь купить еду можно в таких вот домиках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО НЕРАБОТАЮЩИЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ В ПАРКЕ

- Советские проектанты продумали здание так, что солнце заходит за сцену вечером и не слепит зрителей. Это одна из ключевых площадок в парке. Она не была предусмотрена проектом голландского бюро SVESMI. Мы считаем, что это ошибка. Театр Эстрады это лучшее, что можно придумать в парке с точки зрения объективных данных. Она фактически находится в лесу. Там естественный уклон у сцены, который можно использовать для расположения зрителей. Это место может стать вполне классным и примечательным для филармонии, для театров, всех кто связан с культурой и искусством. И обновленный летний театр может стать одной из фишек нашего парка. В этом году начнем его проектирование. У нас на это уже траты запланированы. Поймем объем работ, финансирование, которое нам требуется. Во вторник на встрече с губернатором и главой города мне показалось, что этот проект будет реализован с поддержкой руководства региона. И мы очень воодушевлены этим. Источник финансирования еще не определен, но запроектируем его за счет парка. Потом поймем масштаб расходов и примем решение с коллегами, как и в какие сроки он будет финансироваться. Будем действовать по ситуации. Сейчас в этом здании наш склад. Мы храним там оборудование, холодильники.

По новому стилизованы и вагончики с мороженным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ПОЖАРЫ В ПАРКЕ

- Было три крупных возгорания. Последнее было недавно. Оно было самым неприятным – примыкало к главному фонтану недалеко от аттракциона «Динопарк». Мы считаем, что пожары могут быть как рукотворными, так и не рукотворными. Мы фиксировали факты задержания правоохранительными органами отдельных граждан, которые поджигали пух. Таких случаев было два. Мы действительно получили информацию от правоохранительных органов о том, что будет проведена оценка сотрудников парка, как они действовали в период возгораний. Мы готовы. Надеемся, наши правоохранительные органы объективно разберутся в причинах и в том, как реагировал парк на эти события.

Также в парке появились новые аттракционы взамен советских. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО САМООКУПАЕМОСТЬ ПАРКА

- Мы в прошлом году работали в условиях пандемии. Аттракционы открылись только в августе. Очень надеемся, что новая политика взаимодействия с нашими партнерами и агентами позволит в этом году увеличить объемы привлеченных в парк средств. Очень надеюсь, что эта сумма будет сопоставима с нашими расходами, которые мы понесем в этом году. Речь идет о сумме порядка 150 миллионов рублей.

Во многих местах парка сейчас строительная площадка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЦЕНЫ В ПАРКЕ

- Мы стараемся минимизировать участие парка в ценовой политике наших партнеров. Что касается наших собственных аттракционов… Их не так много осталось. Они не такие новые, как у наших партнеров, поэтому финансовая политика более бюджетная.

Одна из новинок прошедшей зимы - перевернутый дом. В него можно зайти, чтобы сфотографироваться в необычных декорациях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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