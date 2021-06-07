Спасатели локализовали крупный пожар в парке Маяковского

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели локализовали пожар в парке Маяковского. Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного в 16:51 по местному времени. Первая бригада прибыла на место уже через девять минут. Установлено, что на площади в один гектар загорелись тополиный пух и сухая трава.

-Тушение осложнялось плотной посадкой деревьев и труднодоступностью очагов горения. В 19:31 огнеборцы локализовали пожар. Принимаются все меры для ликвидации открытого горения. В тушении задействованы пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, прокуратура Октябрьского района проводит проверку по факту пожара в ЦПКиО. По предварительным данным, возгорание началось после того, как неизвестные хулиганы подожгли на территории пух и траву.