Назвали имя нового директора парка Маяковского в Екатеринбурге

Фото: instagram.com/p_zubakin/

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге кадровые перестановки. Сегодня, 31 мая, мэр города объявил имя нового директора учреждения. Как заявил градоначальник Алексей Орлов, теперь с 1 июня управлять парком будет Павел Зубакин.

Кстати, кандидатуру предложила сама Екатерина Кейльман, предыдущий директор ЦПКиО.

- Весной я побывал в парке Маяковского и, как и большинство горожан, был приятно удивлён переменами. ЦПКиО действительно стал излюбленным местом отдыха екатеринбуржцев. И очень хотелось бы, чтобы к 300-летию Екатеринбурга большая часть работ в парке Маяковского была выполнена, - написал в своем Instagram Алексей Орлов.

Екатерина Кейльман также подтвердила это назначение в своих соцсетях, но пока воздержалась от комментариев. Ранее бывшая руководительница парка объяснила причину ухода.

- Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе, - рассказывает Кейльман.

Отметим, Павел Зубакин ранее занимал должность коммерческого директора и заместителя директора парка Маяковского по общим вопросам. В организации работает с 2020 года. Как рассказали в пресс-службе парка, за полтора года он сумел привлечь почти 200 миллионов частных инвестиций, благодаря которым в парке появился современный сервис в сфере общественного питания и развлекательных услуг, стильный каток, готовится к установке колесо обозрения.

- Задача Павла и команды парка - следовать дорожной карте развития парка, постепенно готовить парк к реновации по концепции Svesmi, которая была утверждена годом ранее. Уже на этой неделе состоится первое рабочее совещание по дальнейшей стратегии развития парка, в котором примет участие глава города, - отметили в пресс-службе ЦПКиО.