Новое колесо обозрения в парке Маяковского запустят в сентябре

Новый директор парка представляет проект колеса обозрения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского в Екатеринбурге продолжается монтаж нового колеса обозрения. В руководстве парка ранее сообщали, что запустят его в июле-августе, но в эти сроки рабочие уложиться не смогут.

- Хотели чтобы оно раньше появилось. Тут мы виноваты перед городом за то, что сорвали запуск этого проекта. Работы ведутся, - говорит Павел Зубакин, директор парка Маяковского. - Степень готовности 35-40%. Наш партнер, который устанавливает колесо, сейчас благоустраивает зону у него. За колесом обозрения появится новая пешеходная тропинка. Будет обновлена соседняя площадь Маяковского. Надеюсь? со всеми трудностями мы уже справились. Возможно, первых посетителей колесо обозрения примет в сентябре.

Старое колесо обозрения было демонтировано. Новое должно появиться на его месте. Высотой оно будет на 10 метров выше предыдущего.