Возвращать QR-коды в ТЦ Свердловской области не планируют

QR-коды неэффективны в период новой волны коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга и Свердловской области не планируют возвращать QR-коды в торговые центры. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- На сегодняшний день возвращение QR-кодов в торговых центрах не планируется, - говорит Креков.

Сейчас на Среднем Урале в торговые центры допускают всех за исключением подростков до 18 лет, которые должны посещать объекты в сопровождении родителей или законных представителей. ТЦ самостоятельно могут посещать только студенты техникумов и колледжей, которые приехали из других городов. Для этого им понадобится студенческий билет.

Новая волна коронавируса «омикрон» характеризуется резким всплеском заболеваемости, у большинства граждан болезнь протекает в легкой форме, поэтому случаи смертей заметно снизились.

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