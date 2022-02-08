В Свердловской области снизились темпы заболеваемости COVID-19

С 12 февраля для контактных не будет требоваться самоизоляция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Свердловской области не планируют вводить в торговых центрах QR-коды. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

- У нас не растет количество пациентов на ИВЛ, снижение наблюдаем и по смертности. «Омикрон» протекает как ОРВИ или ГРИПП. Сегодня мы бросаем все силы на усиление амбулаторного звена. Только в службе 122 постоянно работает 200 человек. Сотни автомобили выделены для врачей, чтобы они ездили к пациентам. По поручению губернатора организовано питание для амбулаторного звена. Очень большая работа продолжает делаться. Темпы роста замедлились, но говорить о выходе на плато еще рано. Это замедление, но на очень высоких цифрах.

Напомним, что 8 февралz на Среднем Урале выявили 5 245 новых случаев COVID-19.

- Эпидемиологическая обстановка развивается так, как предполагали эпидемиологи, - сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. - Мы замедлились в темпах прироста. Екатеринбург дал 20% прироста. В прошлые волны Екатеринбург также первым показывал прирост и замедление роста заболевших. Инфицированные дети почти в два раза реже попадают в лечебные учреждения.

Кроме этого глава свердловского управления Роспотребнадзора сообщил о снятии ряда ограничений.

- С субботы для контактных не требуется самоизоляция. Закрытые группы в детских садах и классы могут возвращаться к учебе, если число заболевших не превышает 20%. Теперь больные могут быть выписаны через 7 дней без повторных результатов тестирования. Если на 3-4 день человек чувствует себя прекрасно, то он может самостоятельно сдать повторный тест. Если он будет отрицательным, то больничный будет закрыт. Единственное условие - второй тест нужно сделать не раньше, чем через три дня после первого, - добавил Дмитрий Козловских.

Эксперт напомнил, что самой эффективной защитой от коронавируса является вакцинация.