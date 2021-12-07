Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 7 декабря: неудачный хоккей, ДТП со школьницей на «зебре» и каток на площади

Новости Екатеринбурга: утро 7 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 7 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Вечером, 6 декабря, у дома № 30 по улице Ухтомской водитель Toyota Corolla сбил на пешеходном переходе 16-летнюю школьницу. Бригада скорой помощи доставила девушку в 9 ДГКБ на Сортировке, у нее диагностирована травма головы.

Оказалось, что 41-летний автолюбитель имеет стаж вождения 15 лет. За это время он три раза привлекался за нарушение ПДД. Во время ДТП водитель был трезв. Ведется разбирательство.

В понедельник на домашней арене ХК «Автомобилист» проиграл со счетом 1:0 СКА из Санкт-Петербурга. У уральской команды было несколько опасных моментов, но удачно атаковать ворота соперника все равно не получилось.

Отметим, что две предыдущих игры с участием «Автомобилиста» завершились победой команды из Екатеринбурга.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с предложением убрать с площади 1905 года Ледовый городок, разместив на этом месте в будущем большой каток и елку. Также градоначальник предложил включать здесь праздничную музыку по вечерам с 18 до 21 часов.