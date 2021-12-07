Мэр предложил перенести ледовый городок и залить каток на площади 1905 года

В этом году городок обойдется городу в 24,3 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил перенести ледовый городок и залить каток на площади 1905 года.

- Я хотел бы как житель Екатеринбурга, чтобы на главной площади города была елка и большой каток, как на Красной площади, - рассказал мэр порталу E1.RU. - Я лично вижу его с красивыми светящимися бортами, с музыкой, играющей, допустим, с 18:00 до 21:00, хороший большой каток.

Алексей Орлов отметил, что ледовый городок можно перенести и построить его, например, в парке Маяковского или на территории «Екатеринбург-Экспо». Также он добавил, что если жители поддержат его идею, то ее могут реализовать уже в следующем году.

Напомним, в этом году городок обойдется городу в 24,3 миллиона рублей. За эти деньги на площади 1905 года установят 50-метровую елку с многоцветной иллюминацией, создадут ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, поставят сцену с большим мультимедийным экраном, построят замок, лабиринт и восемь ледяных горок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовый городок 2021 в Екатеринбурге: можно ли попасть без QR-кода. Темой ледового города в этом году будет «Тридевятое царство», а во время открытия зрители смогут посмотреть салют (подробнее)