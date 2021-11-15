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Общество15 ноября 2021 8:35

Ледовый городок 2021 в Екатеринбурге: можно ли попасть без QR-кода

Темой ледового города в этом году будет «Тридевятое царство», а во время открытия зрители смогут посмотреть салют
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Возводить его на Площади 1905 года начнут 15 ноября.

Возводить его на Площади 1905 года начнут 15 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Темой Ледового городка 2021 в Екатеринбурге в этом году будет «Тридевятое царство». Возводить его на Площади 1905 года начнут 15 ноября. А проработает он вплоть до конца января 2022. Но самый главный вопрос, который сегодня волнует жителей уральской столицы, будут ли в условиях пандемии пускать в Ледовый городок 2021 без QR-кода На этот вопрос ответил начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Илья Марков.

- С учетом действующего нормативного законодательства, 500 человек, это ограничение для массового посещения. Уличные мероприятия пока не ограничены QR-кодами, - уточнил Илья Марков. - Однако впереди у нас запланировано много заседаний оргкомитетов оперативного штаба, на которых мы еще вернемся к этому вопросу.

В этом году жители смогут увидеть в Ледовом городке 2021 в Екатеринбурге персонажей любимых русских сказок.

В этом году жители смогут увидеть в Ледовом городке 2021 в Екатеринбурге персонажей любимых русских сказок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году жители смогут увидеть в Ледовом городке 2021 в Екатеринбурге персонажей любимых русских сказок. На территории будет работать ярмарка. Поток посетителей планируется рассредоточить с помощью построек и лабиринтов на территории. В день открытия городка, екатеринбуржцы увидят театральные постановки с ледяной сцены. К тому же, городок украсит традиционная иллюминация.

- В честь открытия ледового городка, 29 декабря 2021 года прогремит красочный салют. А также будет концерт, спектакль по русским народным сказкам, который будет показан несколько раз в день, - добавляет Илья Марков. - Концепция Ледового городка 2021 традиционна: будут горки, фестиваль ледовой скульптуры, световые арки и входы. Гостей будут радовать персонажи из фольклорных произведений, а также из произведений Пушкина. Пока в проекте большое количество маленьких и средних горок для рассредоточения жителей.

В центре Ледового городка по традиции будет стоять 50-метровая елка с многоцветной иллюминацией.

В центре Ледового городка по традиции будет стоять 50-метровая елка с многоцветной иллюминацией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В проектной документации сказано, что самой высокой будет горка с названием «Емелина печка» - ее высота будет достигать 1,6 метра. Высота остальных детских горок - 0,6 метров. В центре Ледового городка по традиции будет стоять 50-метровая елка с многоцветной иллюминацией. Городок обойдется городу в 24,3 миллиона рублей.

Кстати, свои ледовые городки появятся во всех районах городах. В каждом из них запланированы активности. Свое решение по их созданию будут обсуждать главы районов.

- На совещаниях с коллегами из администраций районов обсудим, чтобы в каждом районе города была точка притяжения и новогодние развлечений. На оргкомитете будут озвучены предложения. Мы предполагаем, горки, где-то это будут катки, новогоднее оформление. Предполагается довольно большое количество новых светодиодных элементов, чтобы передать городу новогоднее настроение, - поделился Илья Марков

Кстати, свои ледовые городки появятся во всех районах городах.

Кстати, свои ледовые городки появятся во всех районах городах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не исключено, что от Площади 1905 года до выставочного комплекса «ЭКСПО» будут ходить новогодние шаттлы, которые объединят праздничные площадки города.

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