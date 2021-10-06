В этом году ледовый городок будут открывать с фейерверками и развлекательной программой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вовсю идет подготовка к строительству ледового городка на Площади 1905 года. Власти уже определились и эскизом и теперь ищут подрядчика, который займется возведением главной новогодней площадки города. Согласно опубликованной на портале госзакупок информации, в этом году городок обойдется городу в 24,3 миллиона рублей.

За эти деньги на Площади 1905 года установят 50-метровую елку с многоцветной иллюминацией, ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, поставят сцену с большим мультимедийным экраном, построят замок, лабиринт и восемь ледяных горок. В проектной документации сказано, что самой высокой будет горка с названием «Емелина печка» - ее высота будет достигать 1,6 метра. Высота остальных детских горок - 0,6 метров.

Фото: проектная документация

Кстати, в этом году тема ледового городка «Новогоднее царство, Тридевятое государство», поэтому в нем будут представлены герои из всеми любимых русских сказок. Так, например на праздничной площадке установят большую 12-метровую архитектурную композицию «Остров Буян», а горки украсят фигурками сороки-белобоки, жар-птицы, колобка и курочки-рябы.

Горка «Емелина печка» Фото: проектная документация

Также на территории ледового городка будут установлены ледяные скульптуры лошадей. Украсят пространство и ледяные башни, а также декоративный мост с арками. Кроме того в проекте указаны интерактивные композиции «Старичок – боровичок», «Не садись на пенек». С этими фигурками все желающие смогут фотографироваться. Весь городок будет подсвечен светодиодными прожекторами и гирляндами.

Гигантский замок Фото: проектная документация

Ледовый городок торжественно откроют 29 декабря. В этот день для жителей запланирована развлекательная программа и фейерверк.

Кстати, в прошлом году из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений открытие городка было гораздо скромнее - без фейерверка и развлекательной программы - все массовые мероприятия были отменены. А в самом городке были только снежные постройки, ледяные фигуры и елка.