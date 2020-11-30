Каким будет ледовый городок 2021 в Екатеринбурге: от чего пришлось отказаться из-за пандемии

Первые ярусы елки уже собраны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса не помешает Екатеринбургу построить ледовый городок на площади 1905 года. Правда, будет он в разы скромнее того, что ледяные скульпторы сооружают там каждый год, начиная с советских времен. В понедельник, 30 ноября, строители пропустили журналистов на огороженную площадку у памятника Ленину, чтобы показать, как продвигается работа, и чего вообще нам ждать. Скажем сразу, льда пока не завезли. Но в ближайшие дни его уже начнут нарезать на кубы на бывшем карьере у поселка Северка.

- Неделя эта как раз морозная будет. Намерзает именно такой слой льда, какой и нужен, - отмечает Алексей Пермяков, прораб строительства ледового городка. – На карьере уже устанавливаем оборудование. Начнем пилить лед на днях.

Высота праздничного дерева составит 50 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льда понадобится не так много, как, допустим, год назад. Никаких горок, лабиринтов или просто красивых сооружений в городке в этот раз не построят. По сути, почти весь лед пойдет на одно лишь ограждение по периметру площади 1905 года.

- Входных групп будет три, как обычно – со стороны улицы 8 Марта, со стороны проспекта Ленина и со стороны улицы Володарской, - добавляет прораб. - За порядком внутри будет следить пост охраны полиции.

Искусственная елка весь год хранилась в разобранном состоянии на специальной базе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще лед понадобится, чтобы устроить фестиваль ледовых скульптур. Десять фигур, вырезанных мастерами, будут изображать персонажей сказки «Волшебник Изумрудного города». Они разместятся за той стороной ограды, что протянется вдоль проспекта Ленина.

- Фестиваль пройдет с 12 по 26 декабря. Участвуют десять команд, - говорит Алексей Пермяков. - Но никаких массовых мероприятий на площади не будет. Сам фестиваль пройдет с соблюдением социальной дистанции.

Сбором елки занимаются 10 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городке поставят шесть торговых киосков. Четыре из них уже привезли. Ну а главным элементом станет искусственная елка высотою 50 метров. Тот самый «зеленый конус» с иллюминацией, который украшает ледовый городок уже несколько лет. Над нею сейчас трудятся десять человек.

- Сейчас идет монтаж елки. Первые ярусы уже собраны. Во вторник начнем с помощью крана поднимать оставшиеся ярусы, - объясняет прораб. - На елке будет около 5 тысяч светодиодных «лампочек». На макушке разместим такую же звезду, как и в прошлом году. Уже недели через две начнем монтировать ее. Откроется ледовый городок в этом году 28 декабря.

Кстати, весь прошедший год елка в разобранном состоянии лежала на специальной базе. Ее аренда на новогодние праздники городу обойдется в пять миллионов рублей. В целом же на ледовый городок, который состоит из елки, ледовой ограды, торговых киосков и десяти ледовых скульптур Екатеринбург потратит около десяти миллионов рублей. Ранее осенью, пока из городка еще не решили убрать все горки и аттракционы, его стоимость оценивалась в 24 миллиона.

Устанавливать звезду на вершину елки рабочие будут недели через две. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изо льда в городке будет сделана ограда и десять скульптур. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подсвечивать елку будут около 5000 светодиодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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