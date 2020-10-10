Ледовый городок обойдется Екатеринбургу в 24 миллиона

Фото: проектная документация

Стала известна стоимость нового Ледового города – чуть больше 24 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Напомним, в этом году он будет посвящен 130-летию со дня рождения создателя книги «Волшебник Изумрудного города» Александру Волкову. Вся площадь 1905 года будет оформлена по мотивам его сказок.

- В честь юбилея площадь наполнят образы замечательной, любимой детьми и взрослыми сказки, - сообщается в проектной документации.

В этом году разбирать Ледовый городок планируют 25 января.

Как и прошлом году, живой ели посредине не будет. Вместо нее – такая же конусообразная искусственная, высотой не меньше 50 метров. В центре городка установят ледяной «Замок Гудвина». Рядом с фигурами Снегурочки и Деда Мороза появятся Лев и Тотошка. А вот Железного дровосека поставят несколько поодаль, рядом с пальмами.