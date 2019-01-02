«Для пушистости к главной елке прибивали елки поменьше»: как в Екатеринбурге возводили первые ледовые городки

ПЕРВЫЕ ГОРОДКИ НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА СООРУЖАЛИ СТУДЕНТЫ ИЗ СНЕГА

Традиция возводить в центре Екатеринбурга огромный ледовый городок на новогодние праздники зародилась еще в советское время – в 1937 году. Именно тогда на площади 1905 года впервые поставили праздничную елку – ее закрепили при помощи тросов и лебедки. Вокруг дерева был организован новогодний базар. Киоски были оформлены под ледокол, теремок с картинками из пушкинских сказок и дом трех поросят.

«Вечер… Наверху елки загорается яркая алая звезда, вспыхивают огоньки иллюминации на киосках, – писали уральские журналисты в 1937 году. – Елка сверкает разноцветными огоньками, искрится нитями бус. Внизу, к восторгу детворы, стоит большой медвежонок и Дед Мороз с полной торбой подарков»

Елку на площади 1905 года ставили даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Фото: Музей истории Екатеринбурга

Что интересно, елку на площади 1905 года продолжали ставить даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Ну, а ледовый городок появился там в 50-е. Правда, выглядел он в ту пору совсем не так как сейчас. Во-первых, он не был ледовым. Все горки, стены и скульптуры сооружались из спрессованного снега. И занимались этим не профессионалы из специально нанятой фирмы, а обычные городские студенты.

Изначально в городках были многоуровневые ледяные комплексы со множеством горок. Позже от таких сооружений отказались в пользу ледяных скульптур. Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– В советские годы городком на площади 1905 года занималось городское управление образования, – рассказывает Ольга Гапонец, с 1992 по 1999 год работавшая главным специалистом Управления культуры администрации Екатеринбурга. – Первые городки вообще строились без проекта, как бог на душу положит. Чисто проектных работ, как сейчас, не было. Администрация приглашала студентов архитектурного института и эти ребята вырезали фигуры из снега. Потом они курсовые по ним писали и защищали.

Начиналось строительство снежного городка с того, что студенты собирали на площади 1905 года большие деревянные кубы из досок. В высоту один куб мог достигать четырех метров. Потом в эти кубы насыпали снег.

На этом снимке можно увидеть четырехэтажный комплекс с ледяными горками. Такое строили в 90-е. Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– Снег нужен был чистый, поэтому за ним машины ездили в парк Маяковского, – рассказывает Ольга Гапонец. – Тракторы и экскаваторы приезжали на площадь и плотно набивали им кубы. Затем деревянную опалубку снимали, а гигантский куб из спрессованного снега оставался. И вот тогда студенты начинали из этих кубов вырезать различные фигуры.

Кстати, забором парковку на площади 1905 года на время строительства городка в советские годы никто не огораживал. Во-первых, потому что тогда еще никто не ставил там машины, а во-вторых, потому что серьезной строительной техники в ту пору не использовалось.

К концу тысячелетия в ледовом городке в первый и последний раз поставили надувное здание. Внутри расположился музей ледяных скульптур. Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– Только потом уже в 90-е начали ставить железные переносные ограждения, – рассказывает Ольга Гапонец. – А еще позже рабочие стали сооружать капитальный забор вокруг площади – этого требовала техника безопасности, ведь там работали краны.

Чтобы надувной дом, сделанный к концу тысячелетия, не придавил посетителей, несколько компрессоров работали без остановки. Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

В ЛЕДОВЫХ СТЕНАХ НАХОДИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫХ РЫБ

У снега, как основного материала для фигур и горок, был один главный минус – как только хотя бы чуть-чуть теплело, снег начинал таять. Кроме того, по фигурам ползали дети, из-за чего скульптуры довольно быстро теряли свой облик – слезала со Змея-Горыныча чешуя, а кот-ученый терял свой хвост и уши. Поэтому в 90-е в городке стали появляться ледовые фигурки и двухэтажные здания изо льда, в которых было сразу несколько горок.

Когда лед для городка брали с озера Шарташ, в стенах и горках часто можно было увидеть маленьких рыбок. Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– Идея делать такие ледовые комплексы появилась, когда в 1994 году к нам пришли ребята из Первоуральска, которые занимались строительством ледовых городков, – вспоминает Ольга Гапонец. – Они показали нашему Управлению культуры ролик о том, как в Новоуральске была собрана изо льда спиральная горка вокруг елки. Нам это так понравилось, что мы решили сделать в Екатеринбурге нечто похожее и организовали конкурс. Несколько людей пришли, показали картинки того, что собирались сделать, но лучше того, что предложили ребята из Первоуральска ничего не было.

Лед для строительства городка нарезали специальной машиной.

Эти же люди и сейчас продолжают строить ледовый городок Екатеринбурга.

– В начале «девяностых» построить городок стоило около 300-500 тысяч, – говорит Ольга Гапонец. – Но если перевести те цены на сегодняшние, то стоил ледовый городок что тогда, что сейчас, в принципе, одинаково.

Первоначально лед для городка брали на Верх-Исетском пруду. Однако он был грязный, поэтому вскоре строители решили нарезать ледяные кубы на замерзшем озере Шарташ.

Изначально лед брали на Верх-Исетском пруду, потом на Шарташе, а далее - в карьерах. Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

– Вот этот лед был чище, но в кубах попадались замерзшие рыбки и водоросли, – вспоминает Ольга Гапонец. – Такие кубы все равно использовали и все, кто приходил в городок, могли видеть рыбок, вмерзших в стены. Поэтому потом за льдом для городка стали ездить на Палкинские карьеры. Там уже кубы получались чистыми и без включений. Полынью нарезали специальным устройством, которое мы называли тараканом, потом кубы льда вылавливали баграми. Сейчас, конечно, технология уже изменилась.

ЕЛКА УТЯНУЛА КРАН ПОД ОТКОС

В первых ледовых городках Екатеринбурга елка была настоящая. Ее срубали в Коуровском лесничестве неподалеку от обсерватории. На операцию по доставке дерева в Екатеринбург уходил целый день.

– Целыми бригадами за деревом выезжали, – говорит бывшая сотрудница мэрии. – Отправлялись в шесть часов утра, а возвращались в три часа ночи. Один рабочий, которого мы называли обезьяной, забирался наверх и строполил верхушку. Потом ее строполили внизу и клали на грузовик с помощью двух кранов.

Прежде чем срубить елку, ее строполили. Фото: предоставлено Ольгой Гапонец

Однажды это закончилось аварией. Елка стояла на откосе, и когда один из кранов попробовал поднять ее, та вдруг утащила его за собой по склону. Кран не опрокинулся, но от греха подальше эту елку решили оставить лежать на земле. В город повезли другую, менее строптивую.

– Везли елку в сопровождении машин ГИБДД, – рассказывает Ольга Гапонец. – Иногда елка приезжала в город лысой. Дело в том, что в холодную погоду елку брать нельзя, потому что она застывает и обтряхивается по пути. А кроме того, когда ее провозили под мостами, она обтиралась о мост одним боком и сбрасывала иголки. Чтобы дерево не стояло в ледовом городке лысым, мы вместе с нею привозили в Екатеринбург еще целый Камаз елок. Их просто прибивали к стволу основной елки, чтобы та выглядела густой и пушистой.

Чтобы погрузить дерево на лесовоз, рабочие использовали два крана.

Изначально в ледовом городке было много горок для детей. Но после того, как в 1997 году в нем сделали первый музей ледовых скульптур, городок год за годом стал меняться. Скульптур становилось все больше, а горок все меньше. То, что в этом году впервые за несколько лет в городке поставили живое дерево, вместо зеленого конуса, можно считать возвращением к истокам.