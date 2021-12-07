В Екатеринбурге водитель Toyota Corolla сбил на переходе 16-летнюю девушку

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Toyota Corolla сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девушку. ДТП произошло в 20:30 на ул. Ухтомская, напротив дома № 30. Девушка получила травму головы. Медики скорой помощи доставили ее в ДГКБ № 9.

- Автомашиной управлял 41-летний мужчина, имеющий общий стаж управления транспортными средствами 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ ранее привлекался 3 раза. На месте происшествия освидетельствованием установлено, что водитель трезв, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водителя оштрафовали за грязные номера на машине, за несоблюдение требований о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и за то, что не предоставил преимущество в движении пешеходу.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при приближении к пешеходному переходу они обязаны снизить скорость и пропустить пешеходов.