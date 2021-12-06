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Спорт6 декабря 2021 17:00

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене проиграл питерскому СКА

Армейцы победили уральцев с минимальным счетом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Уральские хоккеисты проиграли первый матч со своим новым главным тренером Николаем Заварухиным

Уральские хоккеисты проиграли первый матч со своим новым главным тренером Николаем Заварухиным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене проиграл санкт-петербургскому СКА с минимальным счетом 1:0. В составе гостей площадки единственным точным броском отличился 21-летний защитник Даниил Пыленков. Уральцы имели несколько опасных моментов, однако так и не смогли распечатать ворота Ларса Юханссона, он оформил «сухарь».

Уральские хоккеисты проиграли первый матч со своим новым главным тренером Николаем Заварухиным, две предыдущие встречи завершились победами в основное время. Следующую игру на выезде наши спортсмены проведут с ярославским «Локомотивом».

Сегодняшнее поражение не позволило «Автомобилисту» забрать два очка и приблизиться к шестому месту восточной конференции. Команда все также располагается на седьмой строчке, в активе клуба 37 очков в 37 проведенных матчах.