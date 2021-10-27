В Екатеринбурге отменяют массовые мероприятия из-за ужесточения антиковидных мер

Массовые мероприятия постепенно отменяют в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали отменять массовые увеселительные мероприятия из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом. Уже известно об отмене нескольких концертов, включая выступление группы «Алиса», посвященное 30-летнию пластинки «Шабаш».

Согласно указу исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, массовые культурные мероприятия в период с 30 октября по 7 ноября попадают под запрет. При этом, по большинству концертом решения пока не приняты, билеты на них можно приобрести даже сейчас, когда Шмыков подписал документ.

Напомним, что с 30 октября в Екатеринбурге и Свердловской области вводятся QR-коды.

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