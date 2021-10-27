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Происшествия27 октября 2021 15:17

Прокуратура начала проверку после убийства девочки в мусульманской деревне на Урале

Также ведомство взяло на контроль расследование дела
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Мать девочки, которая ее зарезала, задержана

Мать девочки, которая ее зарезала, задержана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нижнесергинского района начала проверку после убийства 8-летней девочки в мусульманской деревне Уфа-Шигири. Об этом сообщает ведомство по Свердловской области.

- Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку обстоятельствам, способствовавшим совершению преступления, - говорится в сообщении.

Ведомство также проверит соблюдение требований законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Ранее стало известно, что девочку убила ее 34-летняя мать. Девочка не хотела ложиться спать и капризничала. Женщина взяла нож и зарезала ребенка.

Мать девочки состояла на учете у психиатра. Она является инвалидом второй группы. Отец ребенка живет отдельно от семьи и помогал в воспитании только финансово.

Сначала она пыталась убедить полицейских, что ее дочь убил бородатый мужчина, который проник в дом. На мать завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Она задержана.