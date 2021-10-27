Женщину проверят на вменяемость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет и свердловский главк полиции выступили с заявлением после убийства 8-летней девочки в мусульманской деревне Уфа-Шигири Нижнесергинского района. Причиной расправы стала бытовая ссора - девочка капризничала и не хотела ложиться спать. 34-летняя женщина схватила нож и зарезала ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Примечательно, что сначала мать пыталась убедить сыщиков, что девочку убил «бородатый мужчина», который проник в дом.

- Женщина задержана в процессуальном порядке, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечении в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Известно, что мать девочки состояла на учете у психиатра. Она является инвалидом II группы.

- Подозреваемая на учете в ПДН не состояла, но ранее обследовалась у специализированных медработников, отсюда и фантастическая версия про бородатого убийцу. Отец девочки проживает отдельно в Екатеринбурге, в воспитании помогал только финансово, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Следователи намерены провести ряд экспертиз, в том числе и проверить подозреваемую на вменяемость.

СПРАВКА На сегодняшний день в деревне имеется три мечети. Уфа-Шигири была основана в XVI веке, некоторые жители относят себя к предкам татар, мигрировавшим на Урал после взятия Казани еще в 1552 году. Ранее входила в состав Башкирской автономии.