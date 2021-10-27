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Происшествия27 октября 2021 11:55

В Свердловской области области мать зарезала 8-летнюю дочку

В Следственном комитете пока не комментируют информацию
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Трагедия развернулась в Нижнесергинском районе.

Трагедия развернулась в Нижнесергинском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области области в деревне Уфа-Шигири мать зарезала 8-летнюю дочку. Информацию об этом «КП»-Екатеринбург сообщили местные жители. В Следственном комитете и региональном главке полиции пока воздерживаются от комментариев.

- Обычная нормальная девочка была. Ходила в школу как и все. Пока случившееся стараются замалчивать, - пояснил один из собеседников.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали мать, которая изрезала двухлетнего сына. Сама девушка пояснила, что пыталась «изгнать из ребенка бесов».

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ