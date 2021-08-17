Девушка не стеснялась выкладывать фотографии в нижнем белье. Фото: личная страница арестованной в Instagram и «ВКонтакте»

- Доброе утро, богини! Я уже все дела переделала. Время 07:00 утра я уже иду гулять с ребенком! – так приветствовала соседок 25-летняя Аня (имя изменено – прим.ред.), живущая в элитной высотке ЖК «Чемпион парк» в Екатеринбурге.

Для других обитателей многоэтажки такие сообщения не были чем-то раздражительным, девушку давно начали подозревать в употреблении наркотиков. И это с двухлетним сыном на руках. Муж бросил Анну, но оставил ей трехкомнатную квартиру на 19 этаже.

После родов она стала вспыльчивой, а вдобавок начала увлекаться практиками трансформации души и тела. Вот и стала всех считать богами и богинями, себя же позиционировала как «ангел света».

Бывший муж подозревал, что мать его ребенка употребляет запрещенные вещества. Фото: личная страница арестованной в Instagram и «ВКонтакте»

- Да мы уже привыкли видеть ее со «стеклянными» глазами, - рассказывают «КП» жители высотки. – Она могла подойти попросить сигарету с трясущимися руками, гулять с коляской как будто в коматозе.

В ночь на 13 августа она попыталась убить сына, нанесла ему как минимум два удара ножом. Истекающего кровью малыша спасли врачи скорой помощи. Девушку арестовали на два месяца, ей грозит до 15 лет за решеткой. Сама она пояснила, что «пыталась изгнать из бесов».

- В ходе следствия, в том числе, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигурантки. Также будут установлены все обстоятельства, причины и условия указанного инцидента, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области

На своей страничке в Instagram молодая мама любила выкладывать фотографии с интимных фотосессий, проповедовала позитивное мышление.

- Из меня бы вышла неплохая Клеопатра, - писала она.

- Скажи, что все у тебя будет хорошо. Вселенная вам благодарна. Мы люди-одуванчики, сейчас нас развеет по ветру, - говорится в одном из постов.

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Фото: читатель «КП»

До 18 лет Аня жила в детском доме, из родственников у нее осталась только сестра. А вот подруги решили зря времени не терять и уже предлагают «эксклюзивные» подробности из ее жизни.

- Пять тысяч и я вам все расскажу. Даже парочку секретных фактов сверху накину, - заявила нам девушка, которая несколько раз выступала фотографом для Анны.

Следствию предстоит выяснить, была ли задержанная вменяемой в момент преступления. В Ленинском районном суде отметили, что адвокат девушки уже подал апелляцию на решение об ее аресте.