Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство». Фото: СОЦСЕТИ

25-летняя жительница Екатеринбурга, которая изрезала сына, попытается выйти на свободу. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Апелляцию на решение об аресте подал адвокат Дмитрий Балакин.

- Я не могу давать комментарии без разрешения моей подзащитной. Когда будет рассмотрена апелляция пока неизвестно, - пояснил Дмитрий Балакин.

Напомним, что девушка нанесла удары ножом двухлетнему сыну, чтобы «изгнать бесов». Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство».