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Происшествия17 августа 2021 16:48

Мать, которая изрезала сына, попытается выйти на свободу

Адвокат обвиняемой обжаловал решение об аресте
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство». Фото: СОЦСЕТИ

Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство». Фото: СОЦСЕТИ

25-летняя жительница Екатеринбурга, которая изрезала сына, попытается выйти на свободу. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Апелляцию на решение об аресте подал адвокат Дмитрий Балакин.

- Я не могу давать комментарии без разрешения моей подзащитной. Когда будет рассмотрена апелляция пока неизвестно, - пояснил Дмитрий Балакин.

Напомним, что девушка нанесла удары ножом двухлетнему сыну, чтобы «изгнать бесов». Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство».

Шокирующие кадры из квартиры, где мать изрезала «бесноватого» малыша
Видео: Читатель КП