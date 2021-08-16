Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Фото: читатель «КП»

В элитной многоэтажке ЖК «Чемпион парк» в Екатеринбурге 25-летняя девушка изрезала двухлетнего сына. Все произошло в трехкомнатной квартире на 19 этаже в ночь на 13 августа.

В распоряжении «Комсомольской правды» появились шокирующие кадры, сделанные перед задержанием матери.

НАДО БЫЛО ИЗГНАТЬ БЕСОВ

Первыми о случившемся узнал сосед, именно к ним наша героиня вышла в половине двенадцатого. Внешний вид девушки не вызывал вопросов, а вот состояние еще как.

- Вызовите, пожалуйста, скорую помощь, - начала она. – Моему сыночку стало плохо, сама я не могу ничего сделать.

Следы крови в квартире молодой мамы. Фото: читатель «КП»

Сосед проследовал в квартиру, где и обнаружил истекающего кровью мальчика. У него был распорот живот и порезаны вены на руках. К счастью, мужчина не растерялся и вызвал полицию и скорую помощь. С высокой долей вероятности, именно благодаря ему ребенок остался жив.

- Я в жизни многое повидал, но такого ни разу. Кишки буквально выпадали из живота. Врачи побледнели от увиденного, они явно не готовились к такому. Потом поставили капельницу и увезли его. Мамаша же тихонько сидела на стуле. Реакции – ноль. Когда приехала полиция, я окончательно пришел к выводу, что она под наркотиками. Ее просили разблокировать телефон, но она не помнила пароль. Мне кажется, именно поэтому она и пришла ко мне с просьбой вызвать врачей.

На главный вопрос «Зачем?» девушка отвечала одно и то же:

«Да как вы не понимаете?! Нужно было изгнать бесов!», - продолжала повторять молодая мама пока не пришла в себя.

Девушке предъявлено обвинение в покушении на убийство. Фото: читатель «КП»

АНГЕЛ СВЕТА СРЕДИ БОГОВ И БОГИНЬ

О странной девушке с 19 этажа знали многие, но большинство с ней никогда не общались. В доме есть закрытый чат для жильцов. Там она выделялась за счет странных сообщений. Например, «Доброе утро, боги и богини».

Себя же она с недавнего времени называет «ангелом света». Неудивительно, что после таких перемен ее муж решил съехать. Вот только как можно было оставить с такой дамой беззащитное дитя остается загадкой. Девушке уже предъявлено обвинение в покушении на убийство, ей грозит до 15 лет лишения свободы. И это лишь в том случае, если будет доказано, что в ту ночь она была вменяемой.

- В настоящее время мальчик по-прежнему находится в больнице. Суд, изучив представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета, заключив обвиняемую под стражу сроком на 2 месяца, до 12 октября 2021 года включительно, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Молодую мать задержали, а после арестовали на два месяца. Фото: читатель «КП»

В полиции отмечают, что раньше жалоб на поведение девушки не поступало.

- При осмотре ее квартиры сыщики обнаружили в разных местах следы крови, - добавил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.