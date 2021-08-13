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Происшествия13 августа 2021 10:32

В минздраве рассказали о состоянии изрезанного ребенка

Малыша доставили в ДГКБ № 9
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Малыш в тяжелом состоянии.

Малыш в тяжелом состоянии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Свердловской области рассказали о состоянии изрезанного матерью ребенка. Информация уже проверяется прокуратурой и полицией. Двухлетний мальчик был госпитализирован.

- Состояние тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок поступил в ДГКБ № 9 Екатеринбурга 13 августа, - пояснил «КП» пресс-секретарь минздрава Константин Шестков.

Напомним, что в Тавде перед судом предстанет многодетная мать, которая выбросила в канаву новорожденную дочь. Малышка задохнулась в пакете и умерла.