Малыш в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Свердловской области рассказали о состоянии изрезанного матерью ребенка. Информация уже проверяется прокуратурой и полицией. Двухлетний мальчик был госпитализирован.

- Состояние тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок поступил в ДГКБ № 9 Екатеринбурга 13 августа, - пояснил «КП» пресс-секретарь минздрава Константин Шестков.

Напомним, что в Тавде перед судом предстанет многодетная мать, которая выбросила в канаву новорожденную дочь. Малышка задохнулась в пакете и умерла.