25-летнюю Кристину проверяют на употребление наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга, которая изрезала вены двухлетнему сыну, стала фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. В Следственном комитете отметили, что малыш выжил только благодаря своевременной помощи врачей.

- В ночь на 13 августа 2021 года в квартире жилого дома по улице Машинной в городе Екатеринбурге подозреваемая пыталась убить своего 2-летнего сына, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что женщина состоит на учете в психо-неврологиченском диспансере. Сейчас мальчик находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Муж подозреваемой ушел от нее весной этого года. Он заметил странные изменения в поведении супруги.

- Оперуполномоченные опросили отца ребёнка, мужчина, в том числе, пояснил, что с недавних пор проживал отдельно от супруги, и что весной текущего года поведение женщины резко изменилось: она стала себя называть «ангелом света», - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что полицию и скорую помощь вызвал охранник жилого комплекса «Чемпион парк» на улице Машинной. Прибывшим на место сотрудникам ППСП девушка заявила, что «в ее сына вселились бесы». Сейчас ее проверяют на употребление наркотиков.