В половине второго ночи неадекватную девушку заметил охранник жилого комплекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летняя девушка изрезала вены двухлетнему сыну. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах. Все произошло в элитной высотке на улице Машинной. В половине второго ночи неадекватную мать заметил охранник ЖК.

Прибывшему на место происшествия наряду ППСП пояснила, что «в ребенка вселились бесы». Известно, что девушка состоит на учете в психо-неврологиченском диспансере.

- Малыш госпитализирован с предварительным диагнозом: колотая рана брюшной полости, резаная рана рук, - отметил инсайдер «Комсомолки».

В региональном минздраве сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии.

- Состояние тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок поступил в ДГКБ № 9 Екатеринбурга 13 августа, - пояснил «КП» пресс-секретарь минздрава Константин Шестков.

Напомним, что в Тавде перед судом предстанет многодетная мать, которая выбросила в канаву новорожденную дочь. Малышка задохнулась в пакете и умерла.