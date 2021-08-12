Свердловчанка родила в домашних условиях и решила избавиться от малышки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде перед судом предстанет 31-летняя женщина, которую обвиняют в убийстве новорожденной дочки. По версии сдедствия, 12 апреля свердловчанка родила в домашних условиях, а затем решила избавиться от ребенка. Она положила малышку в пакет и бросила в канаве. Девочка задохнулась.

- Беременность женщина скрывала от окружающих, на учет по беременности в медицинском учреждении не встала. Свой поступок объяснила возникшими материальными трудностями, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что в Карпинске будут судить Юлию Зыкову, которая морила дочку голодом на протяжении шести месяцев. Теперь опекуном «девочки из шкафа» является ее бабушка.

- Женщина помещала беспомощного младенца в спортивную сумку и запирала в шкаф, где ребенок подвергался опасности перегревания, гипоксии, асфиксии, травмирования от падения посторонних предметов, воздействия иных факторов, которые могли спровоцировать летальный исход, - рассказывали о зверствах нерадивой матери в прокуратуре.