Дело «девочки из шкафа» направили в суд: матери смягчили статью

Сейчас Полина находится в Доме ребенка в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила в суд уголовное дело 38-летней жительницы Карпинска Юлии Зыковой. Свердловчанка «прославилась» на всю страну осенью прошлого года, когда в ее квартире нашли истощенную девочку. Малышку удалось спасти, а ее мать все это время находится под следствием.

Ей предъявлены обвинения по трем статьям УК: «Оставление в опасности», «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости, «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с издевательством и мучениями для потерпевшего» и статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Это значит, что ей смягчили обвинение. Ранее женщине вменяли покушение на убийство.

Скорее всего, опекуном Полины станет ее бабушка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее суд признал Зыкову матерью Полины на основании анализов ДНК. В надзорном ведомстве отмечают, что женщина издевалась над малышкой с конца апреля по октябрь 2020 года. Ребенка держали в спортивной сумке в шкафу. Со временем у девочки появились проблемы со здоровьем, но Юлия не обращалась к педиатрам.

- Женщина помещала беспомощного младенца в спортивную сумку и запирала в шкаф, где ребенок подвергался опасности перегревания, гипоксии, асфиксии, травмирования от падения посторонних предметов, воздействия иных факторов, которые могли спровоцировать летальный исход, - отметили в прокуратуре.

Расследованием резонансной истории занимался Следственный комитет.

- Стационарная психиатрическая экспертиза в отношении матери ребёнка показала, что она вменяемая и отдаёт себе отчёт в совершаемых действиях, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что после суда опекуном Полины станет ее бабушка, которая уже оформила документы на старших детей Зыковой. Бывший муж Юлии открестился от дочери и бросил многодетную мать.

- Она (Зыкова) находится под следствием, но решение суда дает основания для опеки ее матерью. Желающих принять ребенка в семью было предостаточно. После окончания следствия будет приниматься окончательное решение. Может, будет ограничение прав, может лишение. В теории, эта женщина может принять на воспитание ребенка после отбытия наказания, если не будет лишена родительских прав, - рассказывал «Комсомолке» детский омбудсмен Игорь Мороков.