В октябре прошлого года вся страна с замиранием сердца наблюдала за спасением истощенной «девочки из шкафа», которую обнаружили на севере Свердловской области в Карпинске. К пяти месяцам ребенок весил меньше новорожденного – всего 3 100 граммов. Кроху доставили на вертолете в Екатеринбург, а нерадивую мамашу обвинили в покушении на убийство.Когда состояние Полины стабилизировалось, ее перевели в Дом ребенка. Как долго она пробудет пока неизвестно, представители опеки вынуждены дождаться окончания следствия. Первоочередное право будет у ее бабушки. К слову, пенсионерка уже оформила опекунство над старшим братом и сестрой Полины.Журналисты «Комсомолки» своими глазами увидели, как с девочкой работают воспитатели.УЧИТСЯ ПОЛЗАТЬРозовое платье и алый румянец на щечках – именно такой восьмимесячная девчушка предстала перед нами в Доме ребенка. Любознательные глазки с интересом всматриваются в новых гостей с камерами, но уделять слишком много времени незнакомцам не стоит – нужно успеть вдоволь наиграться до сон-часа.Сейчас Полина воспитывается в группе из шести детишек, каждый день им полагается шестиразовое питание, три тихих часа и две прогулки, если погода позволит. Сейчас как раз таки малышам на свежий воздух нельзя, за окном -25 градусов.Воспитатели отмечают, сейчас основная задача научить Полину ползать. Но уже на этапе познавания окружающего мира она старается контактировать с другими детишками.- Она у нас любознательная, жизнерадостная, почти не плачет. Может с кем-то из сверстников подержаться за одну игрушку, посмеяться вместе, - рассказывает старшая воспитательница Екатерина.У Полины достаточно плотное расписание: в 09:00 зарядка, через час пятнадцатиминутное занятие с логопедом, потом предметная деятельность и вечером развитие движений или речи. Также предусмотрен массаж для мышечного тонуса.ДОГОНИТ СВЕРСТНИКОВ К ВЕСНЕКушает Полина с аппетитом, динамика веса более чем хорошая. Сейчас она весит 6 800 граммов, но дефицит в 13% по-прежнему сохраняется (норма 7 300 граммов – прим. ред.). По версии следствия, мать родила девочку в домашних условиях и систематически лишала воды и питания и оставляла без присмотра.- С момента рождения и до начала октября 2020 года женщина, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем первого года жизни, - говорится в заявлении СУ СКР по Свердловской области.Сейчас Полина немного отстает в развитии, что неудивительно. Но специалисты уверены, что уже весной о подобных проблемах можно будет забыть.- По развитию у ребенка есть небольшое отставание, учитывая данные ее анамнеза, - рассказывает директор Дома ребенка Мария Фрайфельд. - Она пока не сидит и не ползает, но это решается путем массажа и лечебной физкультуре, поэтому она уже скоро догонит сверстников. По характеру она очень общительная и эмоциональная. Ее воспитание не доставляет каких-либо проблем и трудностей, а только радость и положительные эмоции.- Безусловно, мы следили за этой историей через СМИ, но до последнего не знали, что Полину передадут нам. Хотелось бы сказать большое спасибо персоналу ОДКБ № 1, девочка поступила к нам в удовлетворительном состоянии. За годы работы я повидала многое, но такое – впервые. Ребенок длительное время находился в шкафу, но сейчас ей ничего не угрожает. Ожидаем, что к году жизни она догонит остальных детей в развитии, - добавляет Мария Владимировна.Мать Полины находится под домашним арестом, а ее отец уехал в неизвестном направлении на заработки. Однако перед этим отказался от дочери и написал согласие на передачу девочки бабушке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа неделю набрала 300 граммов: врачи рассказали, в каком состоянии «девочка из шкафа» встречает первую зиму. Малышка Полина из Карпинска, которую спасли от матери, державшей ее в шкафу, продолжает набирать вес (подробнее)«Отец не признавал ребенка»: соседи рассказали о женщине, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Репортаж из Карпинска, где произошел шокирующий случай (подробнее)«Меня выставили кукушкой»: женщина, спасшая малышку из Карпинска, которую полгода держали в шкафу, пожаловалась на травлю. Сейчас Ирина (имя изменено) намерена обращаться в прокуратуру за помощью (подробнее)