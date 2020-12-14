Женщина систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет переквалифицировал статью в отношении жительницы Карпинска Юлии Зыковой, которая полгода держала в шкафу свою дочку Полину. Теперь нерадивую мать обвиняют по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Накануне малышку выписали из Областной больницы и перевели в дом ребенка. Ожидается, что девочку заберет к себе бабушка. Но это произойдет только в том случае, если их родство будет установлено генетической экспертизой.

- С момента рождения и до начала октября 2020 года женщина, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к ребёнку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем первого года жизни. Выражалось это в том, что женщина систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Лишение Полины пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно-важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, а также дефициту массы тела и задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям.

Ребенка случайно нашли знакомые Зыковой во время пьяного застолья.

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